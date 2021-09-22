Sindicato Petrolero realizo asamblea en la empresa TUSA
Las Heras-, 𝗘𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇o 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗧𝗨𝗦𝗔, 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰o 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼.
𝗔𝗱𝗲𝗺á𝘀, 𝘀𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲ó 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿í𝗮𝘀 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗶𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗺á𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝘂𝗱𝗮𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀.
𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘀 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗯𝗮𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰á𝗹𝗰𝘂𝗹𝗼 𝗲 𝗜𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗚𝗮𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀.
𝗟𝗮 𝗮𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝘀𝗶𝗿𝘃𝗶ó 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶ó𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝘂𝘀 𝗮𝗳𝗶𝗹𝗶𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼; 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗲𝗲𝗱𝘂𝗿í𝗮; 𝗧𝗲𝘅𝘁𝗶𝗹 𝘆 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗮, 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝘆 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿á𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗿o𝘅𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗱í𝗮𝘀.
𝗤𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗲𝘀𝘁𝘂𝘃𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗮𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗴𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼, 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗗𝗮𝗺𝗶á𝗻 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗻𝗮 𝘆 𝗡𝗮𝗹𝗹𝗶𝗯 𝗥𝗶𝘃𝗲𝗿𝗮; 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗥𝗼𝗹ó𝗻; 𝘆 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗗í𝗮𝘇
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