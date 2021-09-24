Sindicato Petrolero realizó una visita a trabajadores de John M Phillips
Las Heras-, ᴇʟ sɪɴᴅɪᴄᴀᴛᴏ ᴘᴇᴛʀᴏʟᴇʀᴏ sᴀɴᴛᴀ ᴄʀᴜᴢ sᴇᴅᴇ ʟᴀs ʜᴇʀᴀs, ʀᴇᴀʟɪᴢᴏ ᴜɴᴀ ᴠɪsɪᴛᴀ ᴀ ʟᴏs ᴄᴏᴍᴘᴀÑᴇʀᴏs ᴅᴇ ᴊᴏʜɴ ᴍ ᴘʜɪʟʟɪᴘs ᴀ ʟᴀ ʙᴀsᴇ ᴅᴇ ʟᴀ ʟᴏᴄᴀʟɪᴅᴀᴅ.
sᴇ ᴘᴜᴅɪᴇʀᴏɴ ᴏʙsᴇʀᴠᴀʀ ʟᴀs ᴍᴇᴊᴏʀᴀs ʏ ʀᴇsᴀᴄᴄɪᴏɴᴇs Qᴜᴇ ʟᴀ ᴇᴍᴘʀᴇsᴀ ʀᴇᴀʟɪᴢᴏ ᴀ ʀᴀÍᴢ ᴅᴇ ᴅɪsᴛɪɴᴛᴀs ᴄʜᴀʀʟᴀs Qᴜᴇ sᴇ ᴍᴀɴᴛᴜᴠɪᴇʀᴏɴ ᴄᴏɴ ʟᴏs ʀᴇᴘʀᴇsᴇɴᴛᴀɴᴛᴇs ɢʀᴇᴍɪᴀʟᴇs ᴘᴀʀᴀ ʀᴇɴᴏᴠᴀʀ ʟᴀs ɪɴsᴛᴀʟᴀᴄɪᴏɴᴇs.
ᴇɴ ᴇʟ ᴀsᴘᴇᴄᴛᴏ ɢʀᴇᴍɪᴀʟ sᴇ ᴘᴜᴅᴏ ʀᴇᴄᴀᴛᴇɢᴏʀɪᴢᴀʀ ᴀ ᴛᴏᴅᴏ ᴇʟ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ, sᴇ ᴇᴠᴀᴄᴜᴀʀᴏɴ ᴄᴏɴsᴜʟᴛᴀs sᴏʙʀᴇ ʟɪQᴜɪᴅᴀᴄɪᴏɴᴇs ʏ sᴇ ᴇᴠᴀᴄᴜᴀʀᴏɴ ɪɴQᴜɪᴇᴛᴜᴅᴇs ᴅᴇ ᴄᴀᴅᴀ ᴜɴᴏ ᴅᴇ ʟᴏs ᴄᴏᴍᴘᴀÑᴇʀᴏs.
ᴇsᴛᴜᴠɪᴇʀᴏɴ ᴘʀᴇsᴇɴᴛᴇs ʀᴇᴘʀᴇsᴇɴᴛᴀɴᴅᴏ ᴀʟ sɪɴᴅɪᴄᴀᴛᴏ ᴅᴇ ᴘᴇᴛʀᴏʟᴇʀᴏs ɴᴀʟʟɪʙ ʀɪᴠᴇʀᴀ; ᴅᴀᴠɪᴅ ʀᴏʟÓɴ; ʟᴜᴄᴀs ᴅÍᴀᴢ ʏ ᴄʀɪsᴛɪᴀɴ ʙʟᴀɴᴄᴏ.
𝐂𝐎𝐍𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐕𝐈𝐃𝐀𝐋
No Comment