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Sindicato Petrolero realizó una visita a trabajadores de John M Phillips

24 Sep 2021 Periodico Las Heras
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Las Heras-, ᴇʟ sɪɴᴅɪᴄᴀᴛᴏ ᴘᴇᴛʀᴏʟᴇʀᴏ sᴀɴᴛᴀ ᴄʀᴜᴢ sᴇᴅᴇ ʟᴀs ʜᴇʀᴀs, ʀᴇᴀʟɪᴢᴏ ᴜɴᴀ ᴠɪsɪᴛᴀ ᴀ ʟᴏs ᴄᴏᴍᴘᴀÑᴇʀᴏs ᴅᴇ ᴊᴏʜɴ ᴍ ᴘʜɪʟʟɪᴘs ᴀ ʟᴀ ʙᴀsᴇ ᴅᴇ ʟᴀ ʟᴏᴄᴀʟɪᴅᴀᴅ.

sᴇ ᴘᴜᴅɪᴇʀᴏɴ ᴏʙsᴇʀᴠᴀʀ ʟᴀs ᴍᴇᴊᴏʀᴀs ʏ ʀᴇsᴀᴄᴄɪᴏɴᴇs Qᴜᴇ ʟᴀ ᴇᴍᴘʀᴇsᴀ ʀᴇᴀʟɪᴢᴏ ᴀ ʀᴀÍᴢ ᴅᴇ ᴅɪsᴛɪɴᴛᴀs ᴄʜᴀʀʟᴀs Qᴜᴇ sᴇ ᴍᴀɴᴛᴜᴠɪᴇʀᴏɴ ᴄᴏɴ ʟᴏs ʀᴇᴘʀᴇsᴇɴᴛᴀɴᴛᴇs ɢʀᴇᴍɪᴀʟᴇs ᴘᴀʀᴀ ʀᴇɴᴏᴠᴀʀ ʟᴀs ɪɴsᴛᴀʟᴀᴄɪᴏɴᴇs.

ᴇɴ ᴇʟ ᴀsᴘᴇᴄᴛᴏ ɢʀᴇᴍɪᴀʟ sᴇ ᴘᴜᴅᴏ ʀᴇᴄᴀᴛᴇɢᴏʀɪᴢᴀʀ ᴀ ᴛᴏᴅᴏ ᴇʟ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ, sᴇ ᴇᴠᴀᴄᴜᴀʀᴏɴ ᴄᴏɴsᴜʟᴛᴀs sᴏʙʀᴇ ʟɪQᴜɪᴅᴀᴄɪᴏɴᴇs ʏ sᴇ ᴇᴠᴀᴄᴜᴀʀᴏɴ ɪɴQᴜɪᴇᴛᴜᴅᴇs ᴅᴇ ᴄᴀᴅᴀ ᴜɴᴏ ᴅᴇ ʟᴏs ᴄᴏᴍᴘᴀÑᴇʀᴏs.

ᴇsᴛᴜᴠɪᴇʀᴏɴ ᴘʀᴇsᴇɴᴛᴇs ʀᴇᴘʀᴇsᴇɴᴛᴀɴᴅᴏ ᴀʟ sɪɴᴅɪᴄᴀᴛᴏ ᴅᴇ ᴘᴇᴛʀᴏʟᴇʀᴏs ɴᴀʟʟɪʙ ʀɪᴠᴇʀᴀ;  ᴅᴀᴠɪᴅ ʀᴏʟÓɴ; ʟᴜᴄᴀs ᴅÍᴀᴢ ʏ ᴄʀɪsᴛɪᴀɴ ʙʟᴀɴᴄᴏ.

𝐂𝐎𝐍𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐕𝐈𝐃𝐀𝐋

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