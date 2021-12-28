Sindicato Petrolero sigue recorriendo equipos en Los Perales
Las Heras-, 𝐄𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐆𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐬 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚ñ𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 𝟐𝟏𝟐, 𝟐𝟐𝟗 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐞𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝟐𝟎𝟐 𝐥𝐚𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐒𝐀𝐍 𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐈𝐎.
𝐋𝐨𝐬 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐜𝐫𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐬𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐜𝐮𝐨 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐞𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚ñ𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐥𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚.
𝐎𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏𝟒 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨, 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦ó 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟓𝟎𝟎 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬.
𝐄𝐬𝐭𝐮𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨 𝐒𝐢𝐫𝐞.
𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐝𝐚𝐥
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