Sindicato Petroleros continúan visitando empresas
Las Heras-, 𝐄𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐆𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐬 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚ñ𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐂𝐀𝐋𝐅𝐑𝐀𝐂 -𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐅𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚. 𝐃𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦o 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐘.𝐏.𝐅.
En la misma se llevó 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐲𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐫o 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐚𝐬í 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚ñ𝐞𝐫𝐨𝐬 petroleros.
𝐐𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐯𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐔𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢o𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐆𝐫𝐞𝐦𝐢𝐚𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐎𝐣𝐞𝐝𝐚 𝐲 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐚𝐳 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫.
𝐂𝐎𝐍𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐕𝐈𝐃𝐀𝐋
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