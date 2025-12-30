Sipger acompaño el traspaso de trabajadores de Pecom

Santa Cruz-, Desde SIPGER anunciaron que se acompañó el traspaso de 14 trabajadores y garantizó la continuidad laboral en áreas de BREST ENERGY

La Comisión Directiva del SIPGER, que conduce el secretario general Rafael Güenchenen, estuvo presente en la firma del traspaso de compañeros que se desempeñaban en la empresa PECOM hacia la firma Soldadura y Montaje Don José, quienes continuarán cumpliendo funciones en las áreas de la operadora BREST ENERGY.

El acuerdo, suscripto en el día de la fecha, formalizó el traspaso de 14 trabajadores, garantizando la continuidad laboral y el resguardo de cada puesto de trabajo, en un contexto donde la estabilidad y la previsibilidad son prioridades para las familias petroleras.

Desde SIPGER se reafirmó el compromiso de acompañar cada proceso de reorganización operativa con presencia gremial, seguimiento permanente y diálogo con las empresas involucradas, para asegurar que los cambios se realicen con los trabajadores adentro y con sus derechos protegidos.

Visited 18 times, 18 visit(s) today