Reconocimiento desde el hospital al compromiso con la formación

Las Heras-, El lunes 22 de diciembre, el Lic. en Enfermería Juan Espinoza culminó sus estudios correspondientes al Profesorado Universitario, cursado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Un logro académico que refleja años de esfuerzo, formación y vocación por la enseñanza.

En este mismo período, el Hospital de Las Heras recibió una nota de agradecimiento por parte de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), a través de la Escuela de Enfermería de la Unidad Académica San Julián, vinculada directamente a la labor de enseñanza, guía y evaluación que el Lic. Juan Espinoza desarrolló con los estudiantes de la carrera de Enfermería que realizaron sus prácticas profesionales en nuestra institución.

En la nota, la UNPA reconoce el acompañamiento brindado durante el ciclo lectivo, el profesionalismo, la calidez humana y el rol fundamental de quienes estuvieron a cargo de la formación práctica de los futuros enfermeros.

Por todo lo expuesto, el Director Hospitalario, Odont. Fabián Burgos, y el Director Médico Asociado, Dr. Guillermo Ghisolfo, felicitan al Lic. Juan Espinoza por su logro académico y por la valiosa tarea de formación desarrollada en el hospital, destacando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio. #AreaDeComunicacion

