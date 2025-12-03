Sipger informo sobre el inicio de la nueva etapa con las operadoras

Santa Cruz-, En una jornada clave para la actividad hidrocarburífera de la zona norte, el secretario adjunto de SIPGER, Nallib Rivera, encabezó en Caleta Olivia una asamblea junto a integrantes de la Comisión Directiva para informar a los trabajadores sobre el inicio de la nueva etapa con las operadoras que asumirán las áreas del Golfo San Jorge.

Rivera explicó que “hoy activamos de manera normal y la preocupación era el día de hoy: la continuidad laboral”, remarcando que se viene trabajando con la operadora Quintana para garantizar estabilidad en los yacimientos. Subrayó que, a partir de esta transición, “comienza una nueva etapa, en la que tenemos que ser productivos y sacar el yacimiento adelante; no va a ser fácil, pero esta Comisión Directiva que encabeza Rafael Güenchenen no va a permitir que los compañeros pierdan ningún derecho”.

En su mensaje, llamó a la unidad y al compromiso de todos los sectores:

“Vamos entre todos a levantar la industria en el Golfo. Hoy nos toca darles un mensaje de tranquilidad: estamos trabajando para sacar los yacimientos adelante”.

Rivera adelantó además que, en el marco de los nuevos planes de inversión, muy pronto se incorporarán más equipos de pulling y un perforador en áreas operadas por Crown Point, fortaleciendo la actividad y la generación de empleo en la región, en línea con los anuncios realizados por la Provincia sobre la reactivación de equipos y servicios para incrementar la producción.

Finalmente, informó que este martes el secretario general Rafael Güenchenen continuará con las reuniones con las operadoras, manteniendo la misma premisa que viene sosteniendo en cada ámbito de negociación: defender la continuidad laboral, respetar derechos adquiridos y exigir que las inversiones se traduzcan en más actividad y más puestos de trabajo para los santacruceños.

