Gran culminación del Torneo Liga Infantil 2025

Las Heras-, Este fin de semana culminó un año entero de puro futsal para los más pequeños de nuestra localidad.

Hoy queremos hacer un reconocimiento a Ezequiel González, quien luego de ocho años dedicados a la organización de Liga Infantil, se despidió con su último torneo.

Gracias por tu compromiso y por ser uno de los referentes que hicieron crecer este deporte en Las Heras.

Desde la organización felicitan a todos los clubes, a los deportistas, y a las familias que acompañan cada año y hacen posible todo.

¡La Liga Infantil sigue creciendo gracias a ustedes!

