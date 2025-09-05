SIPGER levanto la medida de fuerza tras convocatoria de YPF

Santa cruz-, YPF acuerda cuarto intermedio hasta el martes. A raíz de la medida de fuerza que se lleva adelante el sindicato petrolero SIPGER junto con su par jerárquico contra la operadora YPF, en las últimas horas se produjo una convocatoria por parte de la empresa para encontrar una solución al conflicto.

Previamente, el Secretario General Rafael Güenchenen mantuvo reuniones con el gerente de Relaciones Laborales de YPF, Marcelo Aldeco, donde se expusieron los reclamos que originaron dichas medidas, centrados en el incremento de la actividad y el cumplimiento de los acuerdos que la operadora mantiene tanto con el Sindicato Petrolero como con la provincia.

A raíz de esto, se acordó un cuarto intermedio para el martes 9 de septiembre, donde nuevamente se reunieran las principales autoridades del sindicato y la operadora.

Con el fin de salvaguardar la paz social, desde SIPGER informaron que desde las 20 horas de hoy se levantará la medida de fuerza que se está llevando a cabo en todos los servicios de YPF, a la espera de los resultados de las negociaciones del día martes.

