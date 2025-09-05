CICLOS 1ra edicion. Encuentro de Artistas en el centro cultural

Las Heras-, Anoche el Centro Cultural se llenó de música y energía con la presentación de Sur Stereo y Get Back.

Dos bandas que nos hicieron vibrar con lo mejor del rock nacional e internacional.

Desde el municipio quieren agradecer a todos los vecinos que se sumaron y colaboraron con su entrada.

Todo lo recaudado será destinado para que las bandas puedan seguir creciendo.

¡Esto recién empieza! Muy pronto estaremos anunciando la segunda edición de CICLOS para seguir compartiendo más música, cultura y encuentro en nuestra ciudad.

