Sipger realizo asamblea con trabajadores de Pecom

Las Heras-, Desde Sipger anunciaron que se realizó una asamblea con trabajadores de la empresa PECOM en el SUM del Polideportivo “David” de Las Heras, encabezada por el secretario adjunto Nallib Rivera, junto al referente Rubén Roa, el secretario gremial Carlos Monsalvo y miembros de comision directiva.

Durante el encuentro, se abordó la situación operativa actual y los avances de diálogo vinculados a las áreas de Los Perales y Las Heras, donde PECOM mantiene actividad. En ese marco, se informó sobre las gestiones y conversaciones que se vienen desarrollando con las operadoras Clear, Patagonia Resources y ROCH, en un escenario de cambios operativos y readecuaciones en el trabajo cotidiano.

Desde la representación gremial se remarcó el mensaje de tranquilidad para los compañeros y compañeras, destacando la presencia permanente del sindicato en cada instancia de organización y definición. Asimismo, se señaló que el secretario general Rafael Güenchenen se encuentra de manera constante en Buenos Aires llevando adelante reuniones con las operadoras.

Finalmente, desde el gremio se dejó en claro que, si bien existen cambios en marcha, la postura es firme por parte de el secretario general Rafael Güenchenen y la comisión directiva : los cambios deben realizarse con los trabajadores adentro, garantizando continuidad laboral.

