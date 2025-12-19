Esc Lasherense participo de encuentro internacional

Las Heras-, La Escuela de Danzas Alma Criolla estuvo presente en el 1° Encuentro Internacional de Danza “Galopando Sueños”, realizado los días 6 y 7 de diciembre, donde participaron delegaciones de Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, entre otros países.

Desde la municipalidad celebran y destacan la participación de la escuela, que llevó bien alto el nombre de Las Heras, representando y promoviendo con orgullo las tradiciones argentinas en un escenario internacional. 🇦🇷

La escuela, a cargo del profesor Jonathan López, demostró talento y compromiso por nuestra tradición.

¡Gracias por llevar nuestra identidad más allá de las fronteras! #IntendenciaAntonioCarambia

Visited 17 times, 17 visit(s) today