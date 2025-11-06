Solicitud de inspección por condiciones de Higiene y Seguridad en Ubnet

Caleta Olivia y Pico Truncado-, El SATSAID Santa Cruz, a través de su secretario general Jorge Álvarez, presentó ante la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Caleta Olivia una solicitud de inspección en la empresa UBNET Internet, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas de Higiene y Seguridad Laboral.

La presentación incluye el pedido de verificación de las condiciones de trabajo en altura, la proximidad a redes eléctricas y las tareas realizadas en domicilios de usuarios, además de la revisión de programas de seguridad, registros de entrega de elementos de protección personal (EPP), capacitaciones y constancias de ART.

Desde el SATSAID reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la salud y los derechos laborales de cada trabajador y trabajadora del sector, porque conocemos el trabajo y damos soluciones.

🔵 Renovamos nuestro compromiso por un gremio más fuerte, unido y con justicia laboral para todos.

