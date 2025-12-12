Sujeto fue detenidos tras generar disturbios dentro de un hotel

Las Heras-, El pasado lunes 08 de diciembre la policía recibió un llamado telefónico, solicitando presencia policial en Hotel denominado “La Estación”, situado en Av. Ramos Mejía N° 580.

Según la denuncia, es que que un sujeto se encontraba causando daños.

Ya con el personal policial en el lugar, se constató la presencia de un sujeto de 36 años con sangrado en ambas manos, y que según testigos habría descendió, de su rodado, ingresando al hotel, incitando a otros sujetos a pelear.

Al no tener respuestas por parte de los parroquianos, el masculino comenzó a propinar golpes de puño a un televisor.

Ya con la situación controlada, al rededor de las 22:40 Hs., el sujeto fue ingresado en carácter de aprehendido incomunicado, realizando Extracción sanguínea. Intervino el Juzgado de Instrucción Nro. Uno local.-

