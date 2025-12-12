Ex cuñada le bajo el vidrio de la casa

Las Heras-, El pasado lunes al rededor de las 03 Hs de la madrugada, la policía recibió un llamado telefónico por parte de una ciudadana, que manifestaba que ella se encontraba en su domicilio y se hizo presente de manera espontanea una mujer de 43 años, ex pareja de su hermano, y según la denuncia encontrándose la misma en evidente estado de ebriedad, provocando la destrucción del ventanal de la parte del frente de la morada.

Tras ocasionar disturbios, la policía se acerco hasta el lugar, y al rededor de las 03.30 Hs., la agresora ingresa aprehendida en carácter incomunicada.

Anoticiado el magistrado interviniente dispuso que una vez vencidos los plazos legales, la misma continúe en carácter de incomunicada.-

Visited 186 times, 186 visit(s) today