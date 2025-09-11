Taller de Concientización y Sensibilización en Salud Sexual a docentes

Las Heras-, Desde el hospital local, anunciaron que en el marco de las actividades programadas durante septiembre por el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva (4/09), la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente (15 al 21/09) y el Día Mundial de la Anticoncepción (26/09), el equipo de Salud Sexual llevó adelante este sábado un taller de concientización y sensibilización.

La jornada estuvo destinada a docentes, auxiliares docentes, trabajadoras sociales del sector educativo y madres, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado integral de la salud sexual y reproductiva.

Desde la organizacion agradecen la participación de las instituciones educativas:

Escuela Primaria N° 64

Colegio Industrial N° 3

Colegio Provincial N° 44

Colegio Secundario N° 3

Escuela Primaria N° 3

Gracias a todos los presentes por su compromiso y por ser parte activa en la construcción de una comunidad más informada y saludable.

(Área De Comunicación)

