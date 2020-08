Tiene Cáncer y le dedica una carta a su padre de Truncado que la abandonó de chica

Regionales-, La mujer que se comunicó con truncadoinforma desde Salta está pasando por un cáncer y necesita ponerse inyectables que cuestan $ 5.000 costo que no puede afrontar, lo que le acorta su calidad de vida, vive en un asentamiento, irónicamente se cruza a su padre cuando el hombre va de vacaciones a Salta.

Madre de 3 hijos que los está criando sola.

Esta es la carta de Claudia a su padre que la abandonó.

LA VERDAD QUE BUENO QUE PUEDAS SER TAN FELIZ,A PESAR QUE TE FUISTE…..QUE ABANDONASTE Y TE OLVIDASTE DE TUS 4 HIJOS….A LOS QUE JAMÁS JAMÁS LE DISTE SIQUIERA PARA UN PAQUETE DE ARROZ,Y QUE CADA VEZ QUE SOLICITAMOS LA CUOTA ALIMENTARIA RENUNCIASTE A TUS TRABAJOS, QUÉ BUENO QUE PUEDAS SER FELIZ SIN TENER UN CARGO DE CONCIENCIA QUE «JAMÁS JAMÁS ESTUVISTE PARA NOSOTROS 4 ,JAMÁS NOS COMPRASTE UN PAR DE MEDIAS .

Y EN LO PERSONAL NO ESTUVISTE AHÍ PARA CUIDARME,CUANDO TERMINE 7MO GRADO, CUANDO TERMINE 5 TO AÑO,CUANDO CUMPLI MIS 15 AÑOS O CUANDO ME CONVERTÍ EN MADRE

Y CREO QUE NO SE TRATA DE ‘»» ESTAR ATADO EN UN LUGAR DONDE NO SOS FELIZ»» PODES ALEJARTE DE ESE LUGAR OBVIO ….COMO ME DIJISTE CADA VEZ QUE TUVE EL MILAGRO DE VERTE QUE TE FUISTE POR QUE MI MAMÁ NO TE HACIA FELIZ…..HACIÉNDOLA QUEDAR.COMO LA CULPABLE PERO AMBOS SABEMOS QUE ELLA NO TENÍA LA CULPA VOS TENÍAS TUS AMANTES Y LAS ELEGIDAS A ELLAS …..VOS SABRÁS QUE MAS ME DECIAS.

TE ALEJASTE DE AHÍ.PERO TAMBIÉN TE TUS 4 HIJOS Y SOBRE TODO TE ALEJASTE DE MI SIENDO TU PRIMERA HIJA CUANDO YO NO TE PEDÍ NACER ME DEJASTE Y TE OLVIDASTE….

Y QUE PENA LA GENTE HIPÓCRITA PONIENDO ME ENCANTA A TUS PUBLICACIONES CON PERSONAS QUE NO TIENEN TU SANGRE…OJO!!! NO ES ENVIDIA YA QUE NADIE PUEDE ENVIDIAR A UN TIPO QUE SE FUE, QUE ABANDONÓ A SUS HIJOS Y QUE LOS VIO POR ÚLTIMA VEZ CUANDO SOLO ERAN MUY NIÑOS YO TENIENDO 5 AÑOS Y EL MÁS CHICO MESES ..

NADIE PUEDE ENVIDIAR QUE JAMÁS NOS HAYAS COMPRADO UN PAQUETE DE GALLETAS Y UN CHUPETIN… O UN PAR DE ZAPATILLAS PARA.EL INICIO DE CLASES .QUE JAMÁS NOS HAYA SALUDADO PARA LOS CUMPLEAÑOS O CUIDADO CUANDO ESTUVIMOS ENFERMOS, PPFF …Y PUEDO SEGUIR POR MÁS ……PERO COMPARTO TU FOTO FESTEJANDO TU FELICIDAD ,POR QUE APESAR QUE FUISTE UNA GRAN MIERDA PODES SER FELIZ Y ES BUENO ESO.

SABES QUE A PESAR DE ESO JAMÁS TE NECESITAMOS .!!GRACIAS A DIOS MI MADRE ESA MUJER QUE TANTO INSULTASTE ES LA MEJOR MUJER DEL MUNDO !!!CON MÁS HUEVOS QUE VOS Y CON MÁS OVARIOS DE TODAS LAS MUJERES QUE TUVISTE EN TU VIDA .

ESA LOKA Y TODOS LOS INSULTOS QUE TENÍA QUE ESCUCHAR HACIA MI MADRE TE COMENTO QUE .ESA MUJER JAMÁS NOS HABLÓ MAL DE VOS JAMÁS EN ESTOS 35 AÑOS JAMÁS TE INSULTO ..ESA GRAN MUJER CULPABLE DE TODO PARA VOS

ESA MUJER NOS SACO ADELANTE A LOS 4 Y NOS HIZO MUY FELIZ A NOSOTROS NOS DIO TODO EL AMOR QUE AVOS TE FALTO , POR CAGON O POCO HOMBRE ESTA MUJER QUE VES ACÁ HIZO TODO POR NOSOTROS 4 Y AHORA ES UNA GRAN ABUELA Y COMO SIEMPRE DIJO TUVO MAS HUEVO QUE VOS J. L. S. DESEO QUE DIOS TE DÉ EL TRIPLE DE FELICIDAD DE LA QUE HOY EN DÍA GOZAS EN TUS REDES SOCIALES Y DECIRTE GRACIAS POR QUE AL NO TENERTE EN MI VIDA ME HIZO LA MUJER QUE SOY AHORA UNA MUJER FUERTE.

MIS HERMANOS SON GRANDES HOMBRES QUE AMAN Y PROTEGEN DE SUS HIJOS Y QUE GRACIAS GRACIAS A DIOS NINGUNO NOS PARECEMOS A VOS POR QUE PARA NOSOTROS LA FAMILIA LO ES Y LO VALE TODO Y SIEMPRE SIEMPRE SEREMOS FAMILIA !!!! ESO ES ALGO QUE VOS NUNCA TENDRÁS