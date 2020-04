Trabajadores de la empresa OIL reclaman pago de quincena

Las Heras-, Otra vez la Delegación de Trabajo en La Heras dependiente del Ministro de Trabajo Teodoro Camino en el ojo de la tormenta. Trabajadores reclaman en las puertas de la empresa en Las Heras por sus sueldos.

Un grupo de trabajadores de la empresa OIL & MAS , se encuentran reclamando el pago de la quincena atrasada que se tendría que abonar el día 21 de Abril , los mismos prestan servicio a dicha empresa y desempeñan tareas en movimiento de suelo . El gremio UOCRA y la Secretaria de Trabajo local , hasta el momento no dan solución concreta al reclamo , como es costumbre del gremio que representa a los trabajadores de la construcción (UOCRA) que representa Abel Díaz en esta Localidad, no se ocupa de los trabajadores, el mismo caso sucede con la Delegación de Trabajo local que está a cargo de Rafael Herrera , ausente e ignorando los reclamos de trabajadores de distintas empresas .Según se supo hace instantes por parte la empresa , no hay solución al reclamo de los Trabajadores que dentro de una semana deberían cobrar la siguiente quincena y las necesidades que atraviesan los obreros son urgentes y no están dispuestos a esperar con la burocracia que caracteriza , tanto del Gremio UOCRA , Delegación de Trabajo y las Empresas. (Nota: Noticias Las Heras – Fotos PLH)