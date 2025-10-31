Una mujer murió y un hombre está grave tras un impactante accidente

Comodoro Rivadavia-, El violento accidente ocurrió este jueves por la mañana en la zona norte de la ciudad.

Esta mañana, alrededor de las 7 horas, se produjo un trágico accidente en el kilómetro 8, sobre la curva cercana a la base de la ex Guilford, en Comodoro Rivadavia.

Producto del siniestro, una joven de 28 años perdió la vida debido a las heridas recibidas. Además, un hombre habría quedado en grave estado y fue trasladado para recibir atención médica de urgencia.

Personal de la Policía Seccional 6 y de Tránsito se encuentra trabajando en el lugar para ordenar el tránsito, realizar las pericias correspondientes y determinar las causas exactas del accidente, detalló El Cronista CR.

La fiscalía y personal de emergencia también intervienen para asistir en la situación. (ADN Sur)

