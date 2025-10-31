Hospital agradeció al concejal Gomez por donación

Las Heras-, Desde el hospital Distrital Las Heras, agradecieron al Dr Mauricio Gomez por su contribucion al sector de enfermeria.

Desde la direccion agradecen con un sincero agradecimiento al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Mauricio Gómez, por su valioso aporte de ambos al Departamento de Enfermería, destinados al uso de nuestros enfermeros y enfermeras del sector de Guardia.

Además, agradecemos la donación de telas para la confección de sábanas, un gesto solidario que fortalece el trabajo diario del personal de salud y mejora la atención a nuestros pacientes.

Desde el hospital manifestaron que; «Gestos como este, reflejan compromiso, empatía y apoyo al sistema de salud local.»

#AreaDeComunicacion

Visited 13 times, 11 visit(s) today