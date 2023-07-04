Traspaso de la empresa Calender a Clear Petroleum
Las Heras-, Desde el 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘗𝘦𝘵𝘳𝘰𝘭𝘦𝘳𝘰𝘴 𝘎𝘢𝘴 𝘗𝘳𝘪𝘷𝘢𝘥𝘰 𝘌𝘯𝘦𝘳𝘨í𝘢𝘴 𝘙𝘦𝘯𝘰𝘷𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘥í𝘢 𝘥𝘦 ayer se 𝘰𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘰 𝘦𝘭 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘊𝘈𝘓𝘌𝘕𝘋𝘌𝘙 𝘢 𝘭𝘢 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘊𝘓𝘌𝘈𝘙 𝘗𝘌𝘛𝘙𝘖𝘓𝘌𝘜𝘔.
𝘍𝘶𝘦𝘳𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘴𝘰 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢 𝘭𝘢 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘤𝘪o𝘯 𝘎𝘳𝘦𝘮𝘪𝘢𝘭 𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘕𝘢𝘭𝘭𝘪𝘣 𝘔𝘶𝘢𝘯𝘢; 𝘛𝘰𝘮𝘢𝘴 𝘎𝘢𝘭𝘭𝘦𝘨𝘰𝘴 𝘊𝘰𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘥𝘰𝘳; 𝘍𝘪𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘈𝘳𝘳𝘪𝘰𝘭𝘢 𝘙𝘙𝘓𝘓 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘖𝘱𝘦𝘳𝘢𝘥𝘰𝘳𝘢 𝘠𝘗𝘍, 𝘈𝘣𝘦𝘭 𝘚𝘪𝘹𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘊𝘈𝘓𝘌𝘕𝘋𝘌𝘙 𝘺 𝘋𝘢𝘳í𝘰 𝘚𝘦𝘬𝘢𝘳𝘪𝘤𝘩 𝘢𝘱𝘰𝘥𝘦𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘊𝘓𝘌𝘈𝘙 𝘗𝘌𝘛𝘙𝘖𝘓𝘌𝘜𝘔.
𝘊𝘰𝘯𝘥𝘶𝘤𝘤𝘪o𝘯 𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘰 𝘝𝘪𝘥𝘢𝘭
#𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝑪𝒍𝒂𝒖𝒅𝒊𝒐𝒗𝒊𝒅𝒂𝒍 #𝑹𝒂𝒇𝒂𝒆𝒍𝒈𝒖𝒆𝒏𝒄𝒉𝒆𝒏𝒆𝒏 #𝑳𝒂𝒔𝑯𝒆𝒓𝒂𝒔
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