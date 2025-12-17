Tres detenidos por intento de robo en YCRT

Rio Turbio-, El personal policial de Río Turbio, logró aprehender a tres sujetos que habían ingresado a las instalaciones de YCRT, más precisamente en Mina 6. Los sujetos no lograron robar nada, por lo que desde la Justicia se dispuso que una vez cumplidos los plazos legales establezcan domicilio.

Durante los últimos minutos de la noche del domingo, el personal de la División Comisaría Yacimientos Río Turbio inició las correspondientes investigaciones por una “tentativa de robo”, con intervención del Juzgado Penal y Juvenil local.

Los policías fueron informador de lo sucedido alrededor de las 23:40, a partir de un requerimiento efectuado desde la División Caminera Julia Dufour, solicitando presencia policial en el sector de Mina 6, ubicado sobre Ruta Complementaria Nº20 Este, donde se habría constatado el ingreso no autorizado de personas a un galpón tipo depósito perteneciente a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Constituido el personal policial en el lugar, se verificó que el depósito principal se encontraba cerrado. No obstante, al inspeccionar una construcción lindante, se advirtió que el sistema de seguridad había sido forzado, procediéndose al ingreso, donde se localizaron a tres sujetos de 25, 35 y 37 años, en el interior del inmueble.

En consecuencia, y conforme a las facultades legales vigentes, se procedió a la aprehensión de los involucrados, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, previo cumplimiento de los exámenes médicos correspondientes. Asimismo, se llevaron adelante diligencias procesales de rigor, incluyendo la intervención de personal de la División Gabinete Criminalístico local.

En el marco del procedimiento, se efectuó el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales quedaron bajo resguardo de la dependencia.

Las investigaciones con conocimiento de la autoridad judicial, a fin de determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.

Los sujetos conforme lo dispuesto por la sede judicial interviniente, una vez finalizados los plazos legales de su aprehensión fijaron domicilio en la presente causa y recuperaron su libertad. (Tiempo Sur)

Visited 46 times, 3 visit(s) today