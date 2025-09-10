Tres sujetos acosaron a una menor y amenazan al padre

Las Heras-, El día 08 a las 23:30 horas se recepciono una denuncia policial sobre tres masculinos que persiguieron a una menor de edad, prefiriendole palabras indecorosa y ofensivas y en algunas ocasiones atravesando el vehiculo impidiendo el paso como peatona.

La menor de edad logro llegar a su vivienda y hubo de contarle la situación a su progenitor aportando detalles del vehiculo y número de patente, quien luego de escuchar el relato, subió a su hija al vehiculo y se encamino a la plaza para dar con los acosadores, pero al no encontrarlo se dirigió a la comisaria para radicar la denuncia.

Al llegar a la esquina de Rivadavia y San Martin es interceptado por el vehiculo con los acosadores a bordo que pusieron el vehiculo a la par y empezaron a proferirle todo tipo de insultos, mientras el ocupante del asiento traseros realizaba amenazas apuntandoló con algo en la mano, y que el padre de la menor cree que era un arma de fuego.

Esta situacion duro casi 300 mts hasta llegar a la Comisaria Primera local donde se bajo rapidamente a solicitar ayuda.

En un rastrillaje preventivo en la zona no se pudo dar con el vehiculo en cuestión y se le dio intervención a la DDI local quien se encuentra abocada a juntar material filmico para la causa.

La causa por amenza calificadas se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.° 1 de nuestra Ciudad.

