Habría fijado domicilio el sujeto que golpeaba y amenazaba a madre con su hijo

En la tarde del martes anoticiábamos que una mujer denuncio al mediodía violencia de genero por su concubino y maltrato infantil en perjuicio del hijo de ambos.

Al cierre de la nota anterior se esperaba directivas del magistrado interviniente del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 y del Jugado de Familia N° 1.

Horas mas tarde se supo que el Juzgado de Familia N° 1 dispuso la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento hacia la victima en un radio de 500 mts y de mantener contacto con la victima por cualquier medio .

Mientras que el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 dispuso que el masculino fije domicilio para la causa y cumplido los plazo legales recupere su libertad .

LOS HECHOS

🛑 LAS HERAS POLICIALES

✳️ INDIGNANTE SITUACION INTRAFAMILIAR.

En horas de la mañana casi arribando al mediodía del martes, se conoció una situación intrafamiliar enmarcada en violencia de género y maltrato infantil.

Una mujer en compañía de personal directivo de educación se acercó a una dependencia policial a realizar una denuncia contra su concubino y en su relato adujo que era sometida a constantes agresiones y amenazas por el masculino .. a tal punto de decirle varias veces que le mataría los hijos.

En otro tramo del relato también comento que su hijo menor de edad en etapa preescolar sufría violencia por parte del individuo a tal punto de darle piñas en la cabeza en el peor de los casos o maltratos como tenerlo arrodillado en el medio de la cocina comedor por espacios largos de tiempo como por ej: de tres a cuatro horas o dejarlo parado en la puerta del lado de afuera por largos periodos no importándole la hora del casito ( dia, tarde o noche)

Rápidamente tomo intervención el area de Mujer, familia, niñez y adolescencia de la Municipalidad de Las Heras, el Juzgado de Familia N.º 1, el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 local.

Este medio pudo saber que la víctima no contaría con familiares directos en la localidad y su deseo seria irse lo más pronto posible a su lugar de origen donde la estarían esperando sus familiares

Al cierre de esta nota se sigue trabajando en este penoso caso de violencia familiar y se aguardan directivas de los magistrados interviniente.

SI SUFRIS VIOLENCIA DE GENERO COMUNICATE AL * 144 LINEA GRATUITA DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VICTIMAS LAS 254 HS O ACERCATE A LA DEPENDENCIA POLICIAL MAS CERCANA A TU DOMICILIO

