Un encuentro clave para nuestra comunidad sobre control animal

Las Heras-, Desde el municipio anunciaron que en la jornada, el secretario de Legal y Técnica, Diego Berniga; el secretario de Gobierno, Julián Sauco; la concejal, Romina Trotta; y la directora del Centro de Zoonosis, Cynthia Galera, recibieron al presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, y al médico veterinario Dante Álvarez de la delegación Caleta Olivia.

Durante la reunión se abordaron temas centrales como:

✅ Control animal en el ejido urbano

✅ Cuidado de animales domésticos y productivos

✅ Normas sanitarias para la elaboración de productos de origen animal

Estos lineamientos son fundamentales para garantizar la salud pública, fortalecer la producción local y promover un desarrollo responsable dentro de nuestra localidad.

#IntendenciaAntonioCarambia

