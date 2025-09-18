Lo detuvieron por romper cristales de un vehículo, amenazas y le encontraron droga

Las Heras-, Según el parte policial brindado a este medio, en el dia de la fecha a las 04:45 hs se solicito personal policial en un local de actividad nocturno, sito en San Martin y Malvinas en virtud de existir un masculino hostigando a una pareja con un arma de fuego.

Al hacerse presente en el lugar el personal Policial dependiente de la Division Comisaria Primera, son notificados que un masculino identificado por las victimas, primeramente el sujeto se acerco a la pareja y empieza a proferirle insultos y palabras ofensivas a la mujer, para luego ser retirado del local comercial por personal de seguridad del mismo.

Cuando logran expulsar hacia afuera al revoltoso, la pareja de la femenino observa al mismo que le rompe la luneta y un vidrio lateral de su vehiculo, efectuando un disparo que afortunadamente no dio en la humanidad de ningún parroquiano, para cuando llego la policía al lugar emprendiera inmediata huida del lugar con dirección de la calle San Martin para luego doblar por la calle 1ro de mayo.

Se inicio una prudente persecución logrando detener la marcha del revoltoso en Estrada y 1ro de mayo donde efectivos policiales observan dentro del habitáculo del vehículo en la parte delantera un arma de fuego.

Luego de varios minutos el malviviente depone su actitud y desciende del vehiculo de forma voluntaria para ser aprehendido y ser conducido a la comisaria local.

La situación fue informada al Juzgado Penal y Juvenil N.º 1, que dispuso que el causante quede detenido e incomunicado por una causa que esta caratulada como DAÑOS Y AMENAZAS CALIFICADAS por el uso de arma de fuego y el vehículo en cuestión sea secuestrado y se solicite la orden de allanamiento.

ALLANAMIENTO DEL VEHICULO

Pasado el medio día se procedió a la requisa del vehículo en presencia de testigos oculares y por orden del Juzgado interviniente que arrojo resultados positivo para la causa y la apertura de otra causa en fueros federales.

En la inspección ocular del vehiculo se secuestro :

1 Pistola de Aire Comprimido a Gas

25 bolsitas conteniendo en su interior una sustancia verde amarronada que al ser sometido a prueba de radioactivos arrojo positivo a cannabis sativa dando un peso total cercano a los 350 gr.

En resultado al procedimiento del vehículo y al encontrársele drogas se hizo presente en la Division Comisaria Primera el Fiscal de Fuero Federal Dr Colla que ordeno que se secuestre la droga incautada y see remitida al Juzgado Federal, con asciento en la Ciudad de Caleta Olivia y el Masculino detenido fije domicilio y quede supeditado a la Justicia Federal.

En horas de la Tarde el masculino detenido de 32 años de edad fue conducido a sede judicial donde se le tomo declaración indagatoria cumplido el procedimiento legal la justicia ordeno que el encausado recupere su libertad y quede supeditado a la causa de DAÑOS Y AMENAZAS CALIFICADAS que se tramita en el mencionado juzgado

Este medio se reserva de revelar identidades o vehículos involucrados debido a que las causas se siguen investigando

