Un sector del justicialismo de El Chalten apoyará a Vidal

Provinciales-, La agrupación justicialista “Volver a Creer” manifestó un apoyo público a las candidaturas a diputados nacionales de SER Unidos. “Somos los primeros que lo estamos haciendo público, y creo que va a haber más” dijo Raúl Casco, uno de los referentes del sector.

La agrupación justicialista “Volver a Creer” de la localidad de El Chaltén manifestó un apoyo público a las candidaturas a diputados nacionales de Claudio Vidal, Mónica Pereira y Sergio Acevedo.

Este sector lo hizo a través de un comunicado firmado por referentes de la agrupación, Raúl Casco Dante Ardenghi y Jorge Pedraza. “Consideramos que la política necesita un cambio profundo y real donde se vea plasmado un verdadero compromiso político y social”, aseguran en el comunicado.

“Seguiremos trabajando en la construcción de diferentes espacios donde podamos lograr una sociedad más justa e igualitaria, donde realmente podemos sentirnos parte de un GOBIERNO DE TODOS”, remarca el comunicado.

Raúl Casco, uno de los referentes de este sector, dijo a AHORA CALAFATE que “nosotros no acompañamos al gobierno de la provincia y al de la Municipalidad de El Chaltén. Creemos que no se están haciendo las cosas bien, para nada. No es un gobierno de todos sino el gobierno de un par de amigos”, afirmó.

En las pasadas elecciones de 2019 Casco fue referente en El Chalten del sector “Nace una Esperanza”, que lidera Javier Belloni. Pero se mostraron contrarios a la idea de apoyar la candidatura de Gustavo “Kaky” González, del Frente de Todos. «Somos los primeros que los estamos haciendo público, y creo que va a haber más”, dijo Casco». (Nota: Primera hora noticias) //(Foto: Ahora Calafate)