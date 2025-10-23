Uno de los hoteles de YPF pasaras a manos del municipio

Las Heras-, El intendente Antonio Carambia anuncio que este miércoles por la tarde se firmo un importante convenio con el Gobierno provincial, mediante el cual la Provincia cede al Municipio de Las Heras uno de los hoteles de YPF.

Carambia continuo diciendo que este logro es posible gracias al diálogo y la gestión que se logró con el gobernador Claudio Vidal, trabajando por el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad.

El espacio será destinado a albergar a personas que participen en actividades sociales, educativas, culturales, deportivas y religiosas, generando nuevas oportunidades para nuestros vecinos.

En la reunión participaron el gobernador Claudio Vidal, el diputado por municipio Javier Jara, y los concejales Mauricio Gómez, Constanza Pacheco Vera, Romina Trotta y Tomás Monteros.

El Intendente finalizo diciendo que; «Seguimos gestionando con compromiso, diálogo y trabajo conjunto para que Las Heras continúe creciendo».

Visited 25 times, 23 visit(s) today