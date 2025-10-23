Gob. Vidal sobre los hoteles de YPF. «tendrá un rol social muy importante»

Las Heras-, Vidal: RECUPERAMOS PATRIMONIO para TRANSFORMARLO en un ESPACIO para el DESARROLLO COMUNITARIO en la LOCALIDAD de LAS HERAS

Hoy, junto al intendente Antonio Carambia, el diputado por pueblo Javier Jara y los concejales Mauricio Gómez, Constanza Pacheco Vera, Romina Trotta y Tomás Monteros, firmamos un convenio muy importante para administrar en conjunto, entre la Provincia y el Municipio de Las Heras, uno de los hoteles de YPF.

Este espacio, ahora, tendrá un rol social muy importante: reforzar la infraestructura comunitaria y dar respuestas a una localidad que necesita más lugares de encuentro, recuperados para actividades sociales, educativas, culturales, deportivas y religiosas, así como para la formación y la integración.

Recuperar el patrimonio para ponerlo al servicio de la gente es una decisión que tomamos y que tiene un solo objetivo: que los recursos de Santa Cruz beneficien a los santacruceños.

Seguimos trabajando junto a los intendentes y representantes locales, siempre escuchándonos con compromiso y respeto, para que cada localidad crezca y progrese junto a su gente y sus instituciones.

