UTN Santa Cruz: Tu punto de partida

Santa Cruz-, Bajo la consigna “Somos un punto de partida. Tu punto de partida”, la UTN Santa Cruz impulsa esta propuesta destinada a estudiantes que se encuentran rindiendo las últimas materias del secundario y desean iniciar su formación universitaria.
Con el objetivo de acompañar este primer paso, se invita a las y los aspirantes a aprovechar el tiempo y sumarse desde ahora a la vida universitaria, integrándose a la comunidad educativa de la UTN FRSC.
Para el Ciclo 2026, la oferta académica incluye las siguientes carreras:
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Energía
Ingeniería Industrial
Tecnicatura Universitaria en Administración
Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo
La inscripción se realiza de manera simple y online a través del sitio web oficial de la Facultad: https://www.frsc.utn.edu.ar/web/