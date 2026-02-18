UTN Santa Cruz: Tu punto de partida

Santa Cruz-, Bajo la consigna “Somos un punto de partida. Tu punto de partida”, la UTN Santa Cruz impulsa esta propuesta destinada a estudiantes que se encuentran rindiendo las últimas materias del secundario y desean iniciar su formación universitaria.

Con el objetivo de acompañar este primer paso, se invita a las y los aspirantes a aprovechar el tiempo y sumarse desde ahora a la vida universitaria, integrándose a la comunidad educativa de la UTN FRSC.

Para el Ciclo 2026, la oferta académica incluye las siguientes carreras:

Ingeniería Electromecánica

Ingeniería en Energía

Ingeniería Industrial

Tecnicatura Universitaria en Administración

Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo

La inscripción se realiza de manera simple y online a través del sitio web oficial de la Facultad: https://www.frsc.utn.edu.ar/web/

Visited 41 times, 5 visit(s) today