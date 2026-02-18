Sesión Extraordinaria para tratar las renuncias de los diputados Luxen y Españón

Santa Cruz-, La misma se realizará el próximo jueves 19 de febrero. Desde la Cámara de Diputados de Santa Cruz adelantaron que la misma se realizará a las 11 horas en el recinto de la Legislatura Provincial. Durante la misma, también se tratará la Emergencia Comercial Provincial.

El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, confirmó que la Sesión Extraordinaria se convocará para el próximo jueves 19 de febrero a las 11 horas en el recinto de la Legislatura Provincial, en la cual se tratará la renuncia de los diputados provinciales del bloque oficialista Por Santa Cruz, Pedro Luxen y Fernando Españón, como así también la Emergencia Comercial en Santa Cruz.

Vale destacar que dicha Sesión Extraordinaria fue solicitada formalmente por los diputados del bloque Por Santa Cruz, conforme a los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, y se desarrollará bajo modalidad mixta (virtual y presencial).

