Vacunación combinada: Segura, genera buenas defensas y sin complicaciones

Provinciales-, Así lo señaló la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud de Santa Cruz, Laura Beveraggi. En diálogo con Radio Nuevo Día, señaló que «se puede elegir la combinación» pero que no es opción no recibir la segunda dosis»

Durante esta jornada, Radio Nuevo Día 100.9 habló con la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Laura Beveraggi.

Entre los diversos temas que se abordaron estuvo la continuidad de la campaña de vacunación.

Disminuyen los casos de Covid-19 en Santa Cruz: «Tiene que ver con vacunación y con que hemos aprendido a cuidarnos”

La funcionaria señaló que se ha llegado a una nueva etapa «con esperanza», debido a” la confirmación de algunos momentos como no tener pacientes de COVID en la UTI de Río Gallegos, ir reduciendo las camas afectadas a COVID en los otros servicios y sobre todo poder traer las vacunas para los adolescentes para terminar el ciclo de las personas de riesgo»

También indicó que la combinación de vacunas permitirá vacunar a quienes esperaban el segundo componente de Sputnik V para completar los esquemas.

Respecto a la vacunación con combinación de otras vacunas (Moderna y Astrazeneca) con Sputnik V señaló: “Cada vez que se toman decisiones por parte médica. No solo la toma un ministro, sino todas las sociedades científicas. Para definir la vacunación de adolescentes, los factores de riesgo y las edades por ejemplo participaron la Sociedad Argentina de Pediatría y asociaciones científicas que tiene que ver con esto. No es una decisión política pura sino que va a acompañada del conocimiento”

“La vacunación es segura, está probada que sirve. Genera buenas defensas, no produces complicaciones, no trae alteraciones en el organismo y no genera mayores efectos si hay combinación. Es una opción más, está disponible para todos aquellos que puedan tomarla o esperar la llegada de Sputnik para la segunda dosis.”, manifestó.

“No es opción no recibir la segunda dosis. Pueden elegir el modelo de combinación. Pero como toda la vacunación fue voluntaria, tanto la primera como al segunda, por eso uno cree que si alguien tuvo la voluntad de recibir la primera dosis la segunda es parte de esa decisión”, añadió.

“Recibir la segunda dosis es lo que nos garantiza completar la inmunidad. La individual garantiza la comunitaria, que es la inmunidad de rebaño. Es una decisión personal pero sabemos que nos hacemos una bien a todas y está demostrada la eficacia de la vacuna para quienes tenian dudas o no creían. Se nota en la evolución de la pandemia el efecto de la vacunación”, argumentó.

Por otra parte, frente a las posibles aperturas de fronteras con Chile para septiembre, señaló que va a haber que fortalecer el control y la logística en los puntos de afluencia, “para que el ingreso y al estadía sean seguras”. “Tenemos que estar muy alertas por la cepa delta”, manifestó y agregó: “Salud no se va a relajar y seguiremos trabajando en esto”. (El Diario Nuevo Día)