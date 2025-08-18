Vecino escracho a delincuente filmado en el patio de su casa

Las Heras-, El video se viralizo en las últimas horas, y ocurrió en el barrio Primero de Mayo sobre la manzana 171.

El denunciante denuncio que mientras dormía en su morada, es cuando escucho un ruido proveniente de parte externa delantera de su vivienda, y al apersone a la ventana de su pieza, observo a un masculino vestido con campera color verde, reflectaria y con el logo de Calfrac, quien al observar al denunciante emprendió la huida con dirección hacia calle Alem.

El vecino luego constato en las cámaras de seguridad que el malviviente caminaba por calle Hipólito Irigoyen, para luego sentarse en una banqueta de la plaza frente a su domicilio, y al mirar con dirección hacia su casa, ingreso al patio abriendo el portón, sin causar daños y luego se observa que sustrajo -01- moladora, marca Skill, color negro con gris, con disco de desbaste y una -01- pistola de calor, marca Skill, color negro con rojo.

Una vez consumado el robo el delincuente salio corriendo con los elementos en su poder.

La policía inició una investigación para dar con el malviviente.

