La Policía investiga el robo en Aquino Despensa”

Las Heras-, Según el parte policial, este domingo se apersono un sujeto indicando que autor/es ignorado/s previo previo a romper la puerta de ingreso de su local comercial denominado «Aquino despensa», ingresaron sustrayendo dinero y mercadería del interior.

Comisionado el personal policial, en calle Hipólito Irigoyen y Piedra Buena, constataron en el mencionado local, el portón de ingreso dañado en el sistema de seguridad, como así también dos cadenas y cuatro candados tendido en el suelo, junto a una barreta de metal. Además, se observó que la puerta de ingreso del local estaba dañada y con signos de forzamiento en la parte de la cerradura, como asi también la rotura de un cristal en la parte del centro.

Los policías observaron en el suelo, unas cajetillas de cigarrillo conteniendo -08- cajas de cigarrillos, -04- cajas de cigarrillos, marca Malboro, y -04- cajas de cigarrillo marca Fhilip Morris (mentolado) y restos de vidrios en el suelo. La policía entrevisto con el dueño quien dijo que se presento a su lugar laboral a las 09:15 Hs., cuando se encontró con los daños antes mencionados.

Se realizó un acta de inspección en forma conjunta con personal de Seccional Gabinete Criminalística local, y se dio aviso a personal de DDI local.

