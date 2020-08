Vecinos marcharon pidiendo justicia por los gemelos que murieron en el hospital

Las Heras- La comunidad de Las Heras marchó, indignada por lo ocurrido en el Hospital de Las Heras. Pidieron justicia para los gemelos fallecidos a poco de nacer. Reclamaron la renuncia del director del Hospital. Se radicó la denuncia penal.

Tal como informó La Opinión Austral, el martes pasado se conoció la triste noticia del fallecimiento de los gemelos Mateo y Santino Ruiz en la localidad de Las Heras. Fue a partir de la denuncia, en redes sociales, del padre de los niños.

Miguel Ruiz, padre de los bebés, habló con LOA y contó cómo ocurrió el caso: «Fuimos al hospital porque estaba con dolores y sangrado. Nosotros somos primerizos, no sabemos nada. Fuimos y es como que al doctor y a todos les parecía normal. Un inyectable y a la casa. Íbamos de vuelta y otro inyectable. Hasta le consultamos a un médico diferente que vimos y nos dijo que si el anterior nos daba Sertal en perlas, había que tomar eso».

«Estuvimos casi todo el día y no la atendieron ni la revisaron, la vieron que lloraba, se retorcía del dolor, pero un Sertal y a la casa. No puede ser. El tres de agosto fuimos a las doce, a las cinco de la tarde, a las nueve de la noche y a la madrugada», se quejó.

Después del «parto» deshumanizante que tuvo, Caroline y Miguel pudieron tener un ratito a los bebés en sus brazos. Estaban vestidos, abrigados en mantas, pero dice Miguel que no hubo ninguna orden para derivar a los prematuros a Caleta Olivia.

El posteo de Miguel se hizo viral y rápidamente las expresiones de indignación no se hicieron esperar. De ahí se generó una marcha por Mateo y Santino en inmediaciones del Hospital Distrital de Las Heras. Se concretó, este jueves, pasada las 11:30. Hubo pedidos de renuncia al doctor Néstor Hernández, director del nosocomio.

La comunidad acompañó, así, el pesar de los padres y familiares que perdieron a sus bebés por «una mala praxis». Caroline y Miguel no asistieron debido a que se encontraban realizando la denuncia en la Fiscalía.

La comunidad se acercó con carteles que expresaban: «Las Heras pide justicia», «Denuncien ya». Además, la marcha fue acompañada con bombos, aplausos y el grito de ¡justicia!

Luego de la concentración en el nosocomio local, los manifestantes se dirigieron al Juzgado. «Quiero justicia, soy mamá y abuela. Entre los médicos se tapan todo, estoy muy dolida», dijo una vecina. En tanto otra expresó: «Conozco a los padres, pedimos al director que dé la cara. Esto no puede quedar así».

Las compañeras de fútbol de Caroline estuvieron integrando la marcha y expresaron: «Pedimos justicia por Mateo y Santino. La gente no debe abandonar el caso, no es la primera vez que esto ocurre en Las Heras».

«Está bueno que el pueblo se levante pidiendo justicia por los gemelos», agregó otra compañera.

No sería la primera vez

«Me siento reflejada, hace 16 años pasé una circunstancia similar. No eran las mismas autoridades, pero esto no cambia, queremos a nuestros hijos vivos. Hoy hubiésemos querido que nuestros hijos estén en la casa y no en el cementerio. Mi hija nació prematura, la verdad pedimos que cambien y tengamos una sala de Neonatología y Pediatras sin correr a Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, donde a muchos se les mueren en el camino. Queremos una atención decente», comentó otra vecina.

«Tuve un bebé prematuro, fue derivado a Caleta. No entiendo porqué hay que llegar a estas circunstancias. Tengo hijos que les puede pasar lo mismo. Si nos unimos podemos cambiar la situación de la salud pública en Las Heras», dijo otra señora.

El dolor de la familia

Durante la marcha estuvo la familia de los padres: Priscila, hermana de Caroline, que en declaraciones vertidas a Radio Glaciar expresó: «Es un momento muy difícil. Siento mucho dolor por mi hermana, realizaron una denuncia en el Juzgado. Estamos destruidos, no hay otra palabra».

En tanto su tía, expresó: «Esto no tendría que haber pasado, es una injusticia. La verdad que siempre hacen lo mismo con aquellas familias que no tienen obra social. Siempre pasa lo mismo, no es a la primera mujer que le hacen esto. Siempre se guardan todo en el hospital, exigimos justicia», enfatizó la mujer. (Nota: La Opinión Austral)