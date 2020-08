Dra. Rosa Razuri aclaro su situación ante el caso de los gemelos fallecidos

Las Heras-, COMUNICADO DE PRENSA DE LA DRA. ROSA RAZURI: Debido a los hechos sucedidos en nuestra localidad, por el fallecimiento de dos menores en el hospital de Las Heras provincia de Santa Cruz. Ante tal situación procedí a comunicarme con los padres Miguel Ruiz y Carolina Pérez, para ponerme a su disposición. Puesto que, como madre, abuela, abogada y mujer pro vida, me es imposible quedarme callada ante tan terrible canallada.

Fue así que el día 6 de agosto, ambos padres se presentaron en mi estudio jurídico, donde luego de tener una larga charla, los asesoré para que realizaran la denuncia en la Fiscalía local. Además, les expliqué que se debería querellar para poder controlar las pruebas. Quedando de acuerdo que asumiría la representación de ambos sin cobrar honorarios. Entonces inmediatamente me puse a trabajar. Hablé con un médico ginecólogo para que fuera perito, acudí a la marcha en apoyo, hablé por los medios de prensa y estaba en contacto con grupos pro vidas, que siempre colaboran.

Sin embargo, luego escuché una entrevista radial de la madre del Miguel, que manifestaba que no me conocía, que no me había contratado, faltando a la verdad, pues ella tenía conocimiento que su hijo y nuera habían estado en mi estudio. Pero lo peor fue escuchar que esta señora decía que el Dr. Néstor Hernández Director del Hospital de Las Heras “no es responsable y que nunca lo denunciará”. Siendo que el director de cualquier organismo público, es siempre el primer responsable de los hechos acaecidos en el mismo. A todo esto, se debe agregar las muertes por malas praxis en el hospital local, que son de público conocimiento.

Entonces queda claro que la madre de Miguel no es la persona autorizada para contratar un abogado, ya que ambos jóvenes padres son mayores de edad. En segundo lugar, esta señora miente cuando dice que no me conoce. Y en tercer lugar, decir que el Dr. Hernández no es responsable, ES LO MÁS IRRESPONSABLE, EXTRAÑO, LLAMATIVO, POCO CLARO, E INVEROSIIMIL, QUE HE ESCUCHADO POR PARTE DE UNA ABUELA, QUE SUFRE EL LUTO POR LA MUERTE VIL, DE SUS NIETOS. No quiero pensar mal, no quiero pensar que, tal vez razones políticas o económicas sean los motivos de estos dichos. Prefiero pensar que razones de dolor, de desesperación o por ignorancia, se emiten tales lamentables comentarios.

En definitiva, hago este comunicado de prensa, a fin de aclarar el mal entendido que surgió sobre si yo era o no la abogada de Carolina y Miguel. Pues ante cualquier injusticia, siento una obligación moral de colaborar. Los que me conocen, saben que es así, por ello siempre estaré a disposición de Carolina y Miguel si en algún momento me necesitan. Y ruego a Dios que esos dos pequeños ángeles SANTINO Y MATTEO descansen en los amorosos brazos de la Virgen Santísima.

Dra. Rosa E. Razuri .06/08/2020