Vidal: Después de mucho esfuerzo finalmente termino la agonía SINOPEC

Provinciales-, El Secretario General de Petrolero Privados Claudio Vidal certificó y ponderó el traspaso de Sinopec a CGC. En el mismo, manifestó que ningún trabajador perderá su puesto de trabajo y que el manejo de los recursos de Santa Cruz no deben ser manipulados por multinacionales

Hace un instantes termino una reunión que para los trabajadores y la sociedad santacruceña es muy importante, después de mucho trabajo y esfuerzo en defensa de los derechos de los trabajadores, de la provincia podemos decir que terminó la agonía Sinopec», comienza su alocución Claudio Vidal.

«Fue un proceso difícil, complicado, lleno de situaciones desagradables en las cuales nunca bajamos los brazos y siempre estuvimos al lado de los compañeros. Ojalá que esto nunca más pase en nuestra provincia. Consideramos que fue injusto, que hay un daño irreversible en la actividad de la industria y que costará mucho comenzar de nuevo».

«Esto no tiene que volver a suceder, que multinacionales lleguen a explotar el recurso y llevárselo de esta forma sin ningún control. Esto nos tiene que enseñar a trabajar en equipo y cuidar lo que es nuestro. Entender que el recurso es valioso y que cuando se explota tiene que ser en beneficio de todos los habitantes de esta provincia y no sólo de un sector como la operadora Sinopec.Esperemos que nunca el sector político ceda el recurso como lo hicieron con este caso. Es un precedente que marca un proceso difícil en la industria petrolera. Hoy nos queda trabajar en equipo para que esto no vuelva a suceder».

Para finalizar, expresó «Llegamos a un acuerdo y es grato informar que ningún trabajador perderá su puesto laboral, que hay compromisos para nuevas áreas que tratará CGC. Hay un compromiso firme para planificar la perforación del año siguiente y esto es positivo y muy bueno para el sector. Esto fue un esfuerzo y se garantiza la fuente de trabajo y que la industria genere mayor actividad y producción que contribuirá al desarrollo de la provincia, porque esto se transformará en mayores regalías para la provincia». (Nota: Primera Hora Noticias)