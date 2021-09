Vidal: No es casualidad que la gente esté enojada con la política

Provinciales-, A horas de la separación de los diputados de SER del bloque del Frente de Todos, el precandidato a Diputado Nacional del espacio, Claudio Vidal, habló con Tiempo FM. “Pensé que se iba a trabajar en equipo dentro del Frente de Todos y no sucedió”, remarcó y manifestó que “en Santa Cruz, SER Unidos nunca perdió la relación con el vecino”.

Tras el anuncio de la salida de sus legisladores de la estructura del Frente de Todos en Cámara de Diputados, el referente de SER Unidos, Claudio Vidal, se refirió a la reacción de la comunidad en diálogo con Tiempo FM, donde expuso que “en algunas reuniones con vecinos de distintas localidades de la provincia era un tema que cuestionaban y preguntaban con justa razón”, aunque aclaró que “más allá de esto ha sido una decisión de grupo y personal. Nos tocó perder o no llegar al objetivo, pero entendiendo que vivimos en un país democrático, donde el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero lo que no podíamos seguir haciendo es acompañar cosas que se estaban haciendo mal”. En este sentido remarcó: “Diferencias fueron planteadas en distintas oportunidades y entendimos que la sociedad necesitaba repuestas a los reclamos y vivir mejor”.

“Siempre teníamos un no, lo manifesté, y lo que corresponde es separarse y seguir nuestro camino de unidad, de poder transformar esta provincia a través de un proyecto generado por el debate y consenso”, dijo y remarcó: “Lo hicimos con el mayor de los respetos, con nuestras diferencias y lo hicimos público cuando no nos escucharon. Pensé que se iba a trabajar en equipo dentro del Frente de Todos y no sucedió”.

Consultado sobre la tarea de campaña aseguró que “quizás en estos últimos meses fue algo más fuerte, pero nuestro espacio no dejó de trabajar después del 2019, seguimos colaborando en momentos complicados de la pandemia, con nuestras herramientas puestas a disposición de la gente. El ida y vuelta con la gente nuestra no se terminó, por eso muchos han salido de un espacio para sumarse a este proyecto. En Santa Cruz SER Unido nunca perdió la relación con el vecino”. En otro tramo de la nota comentó que “en 2019 costó resolver cuestiones internas, pero en esta elección entendemos que el egoísmo, individualismo, no nos llevan a nada. Creo que llegamos a una madurez política, pudimos construir esta lista donde más allá del sector político que represente, lo más importante, y más que el partido, tiene que ser la bandera de levantar Santa Cruz. Un proyecto donde se convoca a todos los referentes políticos y no solo eso, es también un llamado a la sociedad para que vuelva a creer, que nos den la oportunidad, que nos pongan a prueba”.

Vidal señaló que “hay mucha gente que no quiere ir a votar y no es casualidad que esté enojada con la política. Creo que ese descontento de la sociedad tiene que ver con todo lo que ha pasado en los últimos años, donde la gente se siente engañada, defraudada, ve poco trabajo, poca gestión. Ve solo a la minoría que sale adelante y el resto la pasa mal. Se habla de peronismo, justicia social dos meses antes de las elecciones. Hay que terminar con la mentira la hipocresía, porque Santa Cruz puede salir adelante”.

“Yo espero que la gente nos acompañe, es el momento de comenzar a renovar. Si queremos los mismos resultados hay que votar como siempre, si queremos resultados distintos, a favor del pueblo, hay que votar distinto”. (Nota: Minuto Sur Noticias)