Vidal: Se logró quebrar el injusto acuerdo petrolero evitando que los trabajadores paguen la crisis.

Provinciales-, Desde el primer día de nuestra gestión dejamos en claro que jamás permitiríamos que se vieran afectados los derechos de las y los trabajadores. Eso es lo que se les aclaró a las operadoras al momento de sentarse a negociar salarios, en el comienzo mismo del aislamiento social, preventivo y obligatorio..

Se tiene que terminar esa costumbre de los sectores más ricos de trasladar los costos de las crisis a los trabajadores y colectivos más vulnerables. La pandemia del coronavirus no puede usarse una vez más de excusa para profundizar la desigualdad, el desempleo, la flexibilización y los malos salarios.

El compromiso del sindicato siempre fue asegurar la estabilidad y la seguridad salariar de los petroleros y de la comunidad en general. Por eso, hemos fomentado con determinación la unidad sindical. Ese siempre ha sido nuestro objetivo. Estamos convencidos que es la mejor estrategia para enfrentar los conflictos. Es un principio irrenunciable de nuestra representación gremial. Por eso, hemos acompañado infinidad de veces los reclamos de otros sindicatos y organizaciones del trabajo.

Lamentablemente en esta oportunidad, debimos enfrentar a los empresarios en soledad. Cada gremio habrá tenido sus razones para no acompañarnos, pero este no es momento de estar desunidos. Por eso les digo, que más allá del dolor y las dificultades que cierto comportamiento de algún dirigente sindical pudo provocarnos, no vamos a cambiar de parecer, seguiremos abocados a la búsqueda de la unidad sindical, que es la búsqueda de unidad de todos los trabajadores. Sólo de esa manera podremos afrontar los complejos problemas que se avecinan.

Vivimos tiempos económicos muy duros, tanto empresarios como políticos deben entender la difícil situación que atraviesan las familias en la Argentina. Nosotros lo tenemos muy en claro. Por eso siempre estaré muy agradecido con los políticos de nuestra provincia que se comprometieron y nos acompañaron sin dudarlo.

Es necesario proteger el empleo, dotar de liquidez a las empresas, a los monotributistas y autónomos. Así como es necesario que comencemos a preparar el momento de salir del aislamiento social con un plan de reactivación de la economía para cada una de las provincias del país. Para eso, necesitamos mayor unidad y un pacto de reconstrucción real edificado a partir del aporte de la política, los sindicatos y las empresas.

Nosotros logramos romper con el injusto acuerdo “Petrolero Nacional” presentado oportunamente. Hoy, con mucha satisfacción puedo decirles que el Ministerio de Trabajo de la Nación homologó el acuerdo que firmamos con las operadoras y empresas hidrocarburíferas de Santa Cruz. Nuestro acuerdo supera el que firmaron los otros gremios petroleros.

El acuerdo consiste en que las empresas operadoras deberán aportar el 60 por ciento de base acordado a nivel nacional; después nuestro sindicato dejará de cobrar la cuota sindical y aportará $ 10.000 (diez mil pesos) en concepto de contribución extraordinaria, que será denominado en cada recibo de sueldo Bono Petrolero Santa Cruz; y por último, las empresas que operan en nuestra provincia deberán aportar una diferencia que permita que se supere el 60 por ciento ofrecido inicialmente.

Después de tanto trabajo, logramos que las empresas paguen la contribución extraordinaria acordada con la CEPH y la CEOPE directamente en los haberes de los trabajadores, en vez de depositarla en la cuenta gremial. Y que los empresarios aporten la diferencia que resta para alcanzar un salario digno y justo hasta que la situación se normalice.

Desde el inicio mismo de las negociaciones hemos velado por los intereses de cada uno de los trabajadores petroleros. Nunca firmaremos nada que pueda perjudicar a los afiliados. Todas las presentaciones previas realizadas por las Cámaras habían mostrado graves ajustes en los salarios de los trabajadores, incluso aplicando descuentos por debajo de los dispuestos en la Resolución 397/2020 emitida por el MTEySS de la Nación. Por eso nuestra posición siempre fue negativa. Me duele en el alma que dirigentes de otros gremios petroleros hayan tomado la decisión que tomaron.

En lugar de abandonar la lucha, de discutir sin sentido, de enfrentarnos entre trabajadores, nosotros seguimos reclamando. Buscando llegar a un mejor acuerdo y proteger al trabajador. Por esta razón, decidimos que millones de pesos que serían destinados al gremio fueran a los trabajadores suspendidos.

Lo que logramos no hubiera sido posible sin el acompañamiento de los trabajadores, de los colaboradores, del cuerpo de delegados, de todo el equipo de trabajo que conforma Petroleros Privados de Santa Cruz. Pero, lo más importante, y por eso mi mayor agradecimiento, es al resto de la sociedad que entendió nuestro justo reclamo y nos apoyó en todo momento.

Nunca vamos a naturalizar la pérdida de derechos de los trabajadores, ni vamos a permitir el atropello de los empresarios de generalice. No nos subestimen, no abandonamos nuestras convicciones ni los valores que manifestamos siempre. El gremialismo fue construido para defender los intereses de los trabajadores. Los sectores empresariales han recaudado millones en los últimos cuatro años, es hora que dejen de ganar un poco para sostener la actividad y la dignidad de los trabajadores.

Con este acuerdo demostramos que, si todas las partes seden y otorgan algo, se puede llegar a un acuerdo donde los trabajadores no son castigados con la reducción de su salario. Los petroleros no vamos a pagar el costo de la recesión ni de la baja del precio del barril. Es necesario que todas las partes demuestren compromiso y solidaridad.

Celebremos hoy, superamos el primer obstáculo. Pero tenemos que seguir adelante. Esto recién empieza. Gracias