VIDEO. Aparecieron imágenes en las que se ve a la adolescente caminando acompañada

Las Heras-, Hay un video del día 13 en el que se ve a la adolescente caminando por un barrio de Las Heras. Ante esto activaron los rastrillajes con la Sección canes de Puerto San Julián. Su tía llegará pronto desde Misiones. La comunidad sigue pidiendo por ella..

Ya son 10 días en que Yesica Belén Franco de 15 años de edad no aparece en la localidad de Las Heras. ¿Dónde se metió? ¿Alguien la tiene escondida? ¿Yesica no quiere que la encuentren? Son las preguntas que circulan por todos lados. Su tía está viajando desde la provincia de Misiones para colaborar con la búsqueda y estar presente el día en que la adolescente sea encontrada. “Nosotras la queremos en nuestras vidas”, dijeron junto a la hermana mayor de Yesica.

En relación a la búsqueda, el comisario Cristian Davies, jefe de la Comisaría Primera de aquella ciudad, comentó la única novedad que pudieron obtener de la investigación. “Ayer a última hora (el martes a la noche) el personal de la División de Investigaciones levantó material fílmico y se la ve en la vía pública de un barrio de Las Heras, es decir, que no salió de la localidad”, comentó. Que la joven haya salido de la ciudad era imposible por los controles que se hacen en la ruta.

La adolescente se escapó por la ventana del hogar sustituto y llevó sus cosas en una mochila color rojo

Ante esta nueva pista se volvió a activar la tarea de rastrillajes con la Sección Canes -de tres perros especializados en búsqueda y cuatro guías- que llegó hace días desde Puerto San Julián, con el fin de intensificar la búsqueda. Previamente de habían hecho allanamientos en la casa del padre y en la casa de la tía. Y aunque los procedimientos arrojaron resultados negativos, la Policía santacruceña realizará al menos dos nuevos que serán ordenados conforme a la información de la investigación.

Yesica tiene ojos verdes, pelo castaño oscuro, mide 1,70 y es de contextura delgada

“Las imágenes son del día 13. Tuvimos que abandonar los rastrillajes debido a que el can se cansó, debía descansar y recuperarse para que volvamos a la búsqueda a primera hora”, comentó Davies. Y agregó que desde su huida -el día 10 en horas de la mañana- se recibieron declaraciones . “Conforme a los pedidos de la causa, hemos recabado varios testimonios interesantes de los cuales ya está interiorizada la Justicia, y a raíz de ello se van a realizar los allanamientos”.

“Hasta ahora no ha habido ninguna otra pista y lo que suele ocurrir en estos casos es que las personas creen haberla visto por las características fisonómicas, pero no hemos obtenido ningún resultado”, señaló sobre los indicios de dónde podrá estar. La Opinión Zona Norte había averiguado que Yesica no tiene redes sociales ni amistades que puedan indicar su paradero. “Lo que queremos es tener una pista de ella. Para saber cómo está y después irá al psicólogo, que es algo que está necesitando”, cerró. (Nota: La Opinion Austral)