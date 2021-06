Video. Una docente de Santa Cruz le enseña a sus alumnos que el Covid no existe

Las Heras-, Rosa Razuri es abogada y da clases de Formación Ética y Ciudadana. Tuvo un fuerte cruce por Zoom con madres sus alumnos, a quienes les daba información tergiversada sobre el coronavirus. Fue candidata del PRO, y es militante del partido de Juan José Gómez Centurión.

La abogada y también docente de la localidad santacruceña de Las Heras, Rosa Razuri, lanzó una insólita afirmación frente a sus alumnos de 14 y 15 años de la Escuela Industrial en la que da clases de Formación Ética y Ciudadana: «El Covid no existe».

La letrada, quien además es ex candidata del PRO y militante del partido NOS, de Juan José Gómez Centurión, provocó la indignación entre las madres de los estudiantes, quienes tuvieron un fuerte cruce con ella durante una reunión por Zoom.

Mediante un video que trascendió en redes sociales, se escucha a Razuri increpar a las madres: «Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos», lanzó.

«Señora, usted no puede decirle a mi hijo que el Covid no existe, no puede hacerlo», le responde una mamá, llena de ira, teniendo en cuenta que la pandemia de coronavirus ya lleva más de un año dejando estragos en Santa Cruz, la Argentina y el mundo.

En otra parte del Zoom, una mamá llamada Lorena Sánchez toma la palabra, y se da el siguiente intercambio:

– Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de Covid, estamos pasando por un momento muy feo.

+ Le respondo porque usted se ha dirigido a mi con respeto, no como las otras madres atrevidas. Lamento mucho el fallecimiento de su mamá, entiendo que es un sufrimiento, y segundo le quiero decir que tenemos derecho a exigir cuando nos parientes estén enfermos a que nos dejen entrar, están abandonando a los pacientes. Pero quiero decirle que no se mueren de ningún Covid porque el Covid no existe, yo tengo a mi hermano médico científico y es el que me informa.

– Mi mamá tuvo neumonía, pero ingresó por Covid.

+ No, yo le voy a decir algo, eso le dicen, eso le mienten. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan del Covid que no existe, entonces la gente se está muriendo.

– Yo pregunto, ¿cómo se trata una enfermedad que no existe?

+ No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer.

El video circuló por las diferentes redes sociales y produjo una indignación generalizada en los comentarios, donde repudiaron los dichos de la docente santacruceña. (Nota: La Opinión Austral)