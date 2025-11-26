Vuelco entre Truncado y Las Heras

Regionales-, En zona Las Meseta distante a 17 km de Pico Truncado se estaba llevando adelante un operativo de control de transito por parte de la DDI zona norte.

En determinado momento y antes llegar al lugar del control, un Volkswagen gol color negro giro en «U» y emprendió una huida de la zona, a alta velocidad realizando sobre paso de vehículos en contra mano y por el sector de banquina.

Según lo relatado a unos 1300 metros dicho vehículo despisto y termino volcando.

En el vehículo volcado había quedado atrapada dentro del habitáculo una joven mujer mayor de edad. Que tuvo que ser rescatada por los bomberos y trasladada al nosocomio local.

Se pudo saber que en Volkswagen Gol era ocupado por un hombre y una mujer jóvenes mayores de edad y que la femenino presentaba fractura en uno de sus miembros superiores.

Al lugar debieron asistir División Comisaría Primera por jurisdicción, Personal de la Unidad de Bombero 6ta y Personal del nosocomio local.

Tomo intervención el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 y el automóvil fue secuestrado por Personal de la DDI por orden y cuenta del magistrado interviniente

