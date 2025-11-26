Se desarrollo la gran final de la liga integradora de Básquet

Las Heras-, Desde el municipio, anunciaron que este sábado pasado nuestra localidad fue anfitriona de la gran final de la Liga.

Para este evento la ciudad recibió a los cuatro mejores equipos de la zona: Puerto Deseado, Caleta Olivia, Pico Truncado y nuestro equipo local de Las Heras.

Desde la Municipalidad manifestaron sentirse orgullosos que Las Heras sea elegida para eventos tan importantes, y ver cómo este deporte sigue creciendo día a día en nuestra comunidad.

Desde la organización Felicitan a todos aquellos que apuestan al básquet y construyen estos espacios que fortalecen el deporte. #IntendenciaAntonioCarambia

Visited 57 times, 4 visit(s) today