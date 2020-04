Ya Preparados, esperan que Provincia permitan el protocolo para las actividades físicas.

Las Heras-, En declaraciones a un medio radial el titular de LAS HERAS DEPORTES Prof. Carlos Figueroa aclaró las versiones respecto a la prohibición de realizar actividades físicas al aire libre, tal como publicó ayer SOLO DEPORTES. –“Desde el área de deportes del municipio armamos un protocolo bastante explícito y completo para controlar las actividades físicas al aire libre y esperábamos poder activarlo a partir de esta semana, pero el Decreto Provincial no lo permite aún y deberemos esperar” , señaló el funcionario .*

En declaraciones a un medio radial y ante la consulta específica respecto a la polémica que se generó por la no autorización por parte del gobierno provincial para que los municipios puedan autorizar las salidas recreativas o la realización de actividades físicas al aire libre, CARLOS FIGUEROA, quien se encuentra al frente del organismo municipal LAS HERAS DEPORTES efectuó declaraciones públicas aclarando la posición del estado municipal en relación al tema:

-“Desde hace diez días atrás las áreas municipales trabajamos en armar este protocolo que dimos a conocer la semana anterior para permitir la realización de actividades físicas al aire libre en forma controlada, habilitando seis lugares específicos en los cuales se permitirá en cada hora la presencia de no más de 10 personas. La temática funcionaría de esta manera. Cada vecino que desee obtener un permiso debe comunicarse al numero de whatsapp o al mail que vamos a habilitar para ese fin, debe citar sus datos, nombre y apellido, DNI, el tipo de actividades física que va a realizar, el lugar y el horario que no podrá excederse de una hora entre las 10 y las 18 horas . Ese mismo día será citado al complejo municipal por turno a retirar el permiso y ahí se le entregará una credencial que deberá colgarse en el pecho y que deberá llevar cuando vaya a realizar la actividad física. Además deberá firmar una declaración jurada en la que se compromete a cumplir con las disposiciones que se establecerán en la Resolución correspondiente. El permiso tendría una vigencia de 14 días y si todo marcha bien se podrá renovar. Con esa temática nosotros nos garantizamos que en los seis lugares disponibles no habrá más de 10 personas en cada hora realizando actividad física y con los cuidados que se recomiendan, es decir mantener la distancia, ir con barbijo o tapaboca y fundamentalmente en forma individual. La idea es poner un control entre las 10 y las 18 horas en dos turnos de 4 horas cada uno para lo cual se utilizarán los empleados de las áreas deportivas municipales que se encuentran sin actividad porque los gimnasios municipales están cerrados”, especificó Figueroa.

Más adelante y ante la negativa provincial de habilitar este protocolo en la presente semana, aclaró: “creemos que aún no se flexibilizó este tema en la provincia por los recientes casos de personas infectadas con el COVID 19 en Caleta Olivia. Creemos que fue por eso pero confiamos que en la próxima etapa programada de la cuarentena podremos habilitar este protocolo, cuyo éxito dependerá de los vecinos y vecinas que saldrán a la calle a realizar las actividades físicas. El gran temor creo yo de quienes tienen que tomar estas decisiones es que la gente se amontone, que salga en masa a la calle y que de este modo ponga en peligro las medidas de prevención que se recomiendan para evitar el contagio. Pero si se lee bien y se lo analiza el Protocolo que entregamos, solamente habrá hasta 10 personas por turno en cada lugar y las actividades físicas serán individuales, respectando las distancias y en forma controlada de manera que al que no cumpla se le retira el permiso y no se lo vuelve a habilitar. De ese modo, si cada uno es consiente creo que el protocolo funcionará y podremos permitir que los vecinos salgan a la calle a realizar actividades físicas después de tanto tiempo de cumplir con la cuarentena. Es lo que esperamos todos y confiamos en que se podrá lograr”, finalizó expresando Carlos Figueroa. (Nota: Solo Deportes Las Heras)