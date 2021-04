Ya realizan testeos rápidos en Ramón Santos para ingresar a la provincia

Regionales-, Desde ayer a la mañana en el puesto Ramón Santos comenzaron a realizarse testeos rápidos a quienes ingresan a la provincia en caso de no contar con el certificado covid negativo. Se trata de uno de los requerimientos para poder ingresar a Santa Cruz.

Luego de una reunión mantenida durante la jornada del miércoles con presencia de personal policial del puesto Ramón Santos, ubicado en el límite de Chubut y Santa Cruz, funcionarios de la provincia vecina y de la Agencia de Seguridad Vial, se arbitraron los medios para que la dependencia cuente con energía eléctrica dado que se había averiado el generador que utilizaban y de esta manera pudieron determinar el comienzo de los testeos rápidos en el trailer instalado en las inmediaciones para tal fin.

Si bien se esperaba que recién el fin de semana iniciaran las labores, el jueves a las 8 de la mañana comenzaron con los testeos.

Y es que, el decreto provincial N° 321 del Gobierno de Santa Cruz estableció, en el marco de una serie de medidas en virtud de lo que sería la inevitable llegada de la segunda ola de coronavirus, la instalación de un Plan de Detección siendo un requerimiento para poder ingresar a la provincia que la persona tenga hisopado negativo.

Es así que el test rápido se puede realizar en el lugar, cuyo costo quedaría a cargo de la obra social del viajero o en caso de no contemplarse y no poder abonarlo, del gobierno provincial, siempre y cuando la persona no cuente ya con el certificado covid negativo por haberse realizado previo al viaje el testeo.

Además quedan exceptuados de este requerimiento quienes viajan y retornan en el día según detallaron fuentes a Crónica. Fuente: diariocronica.com.ar (Nota: El Comodorense)