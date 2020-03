Yapura: Hubo que hacerse cargo de muchas cosas que les correspondían a la provincia

Las Heras-, Ayer en el Centro Cultural, se inició con un nuevo periodo legislativo. La edil Yapura dio el siguiente discurso: “Señor Intendente, Sres Concejales, autoridades y público que hoy nos acompañan. Agradezco la presencia de todos ustedes y vuestro acompañamiento en la iniciación de un nuevo periodo legislativo.

En el marco de un nuevo escenario político institucional, me toca continuar con la responsabilidad de representar este Honorable Cuerpo y debo hacer hincapié y solicitar a los nuevos concejales aunar esfuerzos y recursos para aportar nuevas ideas en pos del bienestar de toda la ciudadanía.

La oposición bien entendida, nos ayuda a no desviarnos del rumbo, si nos abocamos a personalizar las diferencias solo lograremos postergación y más dificultades.

Ante la experiencia adquirida durante mi primer mandato frente a este concejo, he puesto de manifiesto mi predisposición y voluntad en acompañar.

La gestión del Dr. José María Carambia, reelecto con el 60% de los votos, es una muestra que hubo respuesta y responsabilidad en la administración de nuestro patrimonio.

Demostramos que se puede generar un cambio en las formas y costumbres de hacer política, nos enfocamos a las necesidades y urgencia de la localidad, no en apetencias personales o partidarias.

La población nos dio el aval para continuar. La responsabilidad es aún mayor, pero desde el momento que decidimos seguir, es porque nos sentimos capaces de afrontar las adversidades y dificultades.

Brindarle las herramientas al ejecutivo, un ejecutivo que responde, es agilizar la ejecución de obras y demandas de vecinos. Hubo que hacerse cargo de muchas cosas, y muchas, que les corresponde atender a la provincia, una provincia ajena a sus vecinos, ajena hasta de sus más fieles militantes, que viven y trabajan en esta ciudad, haciendo oídos sordos a los reclamos, a la atención de las escuelas, a la atención que por justo derecho, le corresponde a los afiliados de la caja de servicios sociales, a nuestros jubilados municipales.

Mientras la excusa es la herencia recibida, que en el caso de Santa Cruz, es la herencia de una misma familia, nosotros decidimos mirar hacia adelante. Somos el municipio, que creció y mejoró, en un difícil momento laboral y económico.

Cada impuesto y cada tasa que se recauda vuelve a la comunidad de diferentes maneras, y a las pruebas me remito, calles, mantenimiento, limpieza, recolección de residuos, incremento del parque vehicular, alumbrado, atención en salud, castraciones y atención en mascotas totalmente gratuita, mejora salarial, la que sabemos no ha sido suficiente, pero se ajustaron con la responsabilidad de lo que podemos cumplir, sin sufrir, como la de las localidades vecinas, las consecuencias que mes a mes, deben los trabajadores, reclamar para que se les paguen sus sueldos atrasados. Cuando nos visitó el Sr. Vice Gobernador Eugenio Quiroga, tuvimos la oportunidad de conversar y coincidíamos en la necesidad de trabajar en conjunto, yo le pido por favor, se lo haga entender a la Sra. Gobernadora. También se los pido a los referentes locales y más allegados, al Sr. Diputado por el Pueblo, elegido para plantear y elevar proyectos de mejoramiento y necesidades de toda la localidad, no solo del sector que representa.

Hay que exigir se cumpla con la asistencia de la caja de servicios sociales, que se regularicen y agilicen los trámites jubilatorios, que se construyan más escuelas, barrios, entre otros. Quiero dedicar un párrafo aparte de la muestra de voluntad en ejercer un trabajo en conjunto con el municipio, al gerente, hoy al frente de servicios públicos, a Ud. muchas gracias, lo que podamos mejorar va en beneficio de todos los vecinos, la actitud de ambas partes es un ejemplo a seguir.

Debemos corregir y reparar errores, no somos perfectos. Continuar y remediar las cosas que venimos haciendo, y dentro de la situación de emergencia económica que estamos atravesando, analizar y poner en primer lugar las prioridades de nuestra ciudad.

Una vez más, gracias a todos por el acompañamiento de siempre.

Saludos cordiales, Andrea Yapura, Presidente HCD.-