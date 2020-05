Yapura solicita extender horarios en algunos servicios

Las Heras-, La Concejal Andrea Yapura manifestó que; “Días atras me he reunido con diferentes comerciantes y emprendedores locales que me han manifestado sus diferentes necesidades y problemáticas que están atravesando económicamente por la pandemia que ya es de público conocimiento, por eso quiero que sepan que estoy tratando de darles soluciones concretas y efectivas.

En el día de ayer hizo entrega de una nota al Sr. Intendente Dr. José María Carambia y al Sr. Secretario de Gobierno Dr. Mauricio Gomez , en donde SOLICITA DESDE SU BLOQUE AL EJECUTIVO MUNICIPAL Y AL REFERENTE DEL COE (COMITÉ EN CRISIS), SE EXTIENDA EL HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DELIVERY, PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN RETIRAR SUS ALIMENTOS DE ROTISERIAS O RESTAURANTES HASTA LAS 21:30 HS. POR MOSTRADOR, Y DESDE LAS 21:30 EN ADELANTE EL COMERCIANTE SE ENCARGARÁ DE HACER LOS RESPECTIVOS DELIVERYS HASTA LAS 23:30 HS.

SIEMPRE HACIENDO USO DEL “PROTOCOLO”DE EMERGENCIA SANITARIA Y EL AISLAMIENTO SOCIAL-PREVENTIVO Y OBLIGATORIO EN LA REP. ARGENTINA.