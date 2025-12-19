02 Edicto Club de Leones

Las Heras-, ASOCIACION CLUB DE LEONES LAS HERAS // Convocatoria a Asamblea Extraordinaria-

La Comisión Directiva de la Asociación Club de Leones Las Heras, integrada por:

Presidente Boris Rodríguez Giuffre (socio activo), Tesorera Silvana Perea (socia activa), Secretaria Sheila Brizuela (socia activa); ha decidido, en reunión de socios del día 10 de diciembre 2025, convocar a todos los socios activos de la Asociación, a Asamblea Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas, en el domicilio sito en Piedrabuena 561, Las Heras, Santa Cruz, para tratar el siguiente Orden del dia:

1. Designación de dos socios para redactar y firmar el Acta.

2. Consideración y aprobación de la Memoria, Cuadro Demostrativo de gastos y

recursos, Balances generales correspondientes a los ejercicios económicos y

sociales años desde 2015 al 2024, cerrados al 31 de diciembre de cada año

mencionado.

3. Renovación total o parcial de autoridades de Comisión Directiva y Revisora de

cuentas.

4. Tratamiento de otros asuntos de interés institucional.

