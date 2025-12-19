Caja de Previsión Social garantiza atención y beneficios en diciembre y enero

Santa Cruz-, En el marco de la licencia anual de la Administración Pública Provincial, y por decisión del Directorio de la Caja de Previsión Social (CPS), encabezado por su presidente Pablo Pérez, el organismo garantiza la continuidad de la atención al público, de manera presencial, y la concesión de beneficios durante los meses de diciembre y enero.

Desde el lunes 22 de diciembre hasta el viernes 30 de enero inclusive, el horario de atención presencial será de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00, tanto en la sede central de Río Gallegos, ubicada en Av. San Martín N°1058, como en las 14 delegaciones distribuidas en las distintas localidades de la provincia.

Esta adecuación horaria responde al inicio de la licencia anual ordinaria, dispuesta para la Administración Pública Provincial. En este sentido, la CPS solicita a sus beneficiarios y beneficiarias tener en cuenta esta modificación, al momento de planificar la realización de trámites.

Asimismo, el organismo informó que las consultas digitales continuarán habilitadas en el horario habitual, de 8:30 a 14:00, a través del sistema Tu Caja en Línea (TuCeL), mediante el número 2966 38-5569.

Además, la página web oficial www.cps.gov.ar y el correo electrónico tucel@cps.gov.ar permanecerán operativos para facilitar el acceso a la información, y la gestión de trámites de manera remota, garantizando una atención continua y de calidad.

Cabe recordar que, el gobernador Claudio Vidal firmó el Decreto N°1128/25, mediante el cual el Gobierno de Santa Cruz dispuso asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre del 2025, y 2 de enero del 2026, para el personal de la Administración Pública Provincial.

Presentación de certificados de escolaridad

Por otra parte, la Caja de Previsión Social informó que se encuentra habilitado el período de presentación del certificado de escolaridad, correspondiente al ciclo lectivo recientemente finalizado. Dicho documento, emitido por los establecimientos educativos, resulta indispensable para garantizar la continuidad del beneficio.

Plazo de presentación

Los certificados deberán presentarse entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026, conforme a lo establecido por la normativa vigente, con un plazo de 60 días corridos. Quienes ya cuenten con la documentación podrán enviarla de manera anticipada.

Modalidades de presentación

El certificado de escolaridad podrá presentarse:

-Por correo electrónico a asignacionesfamiliares@cps.gov.ar

-A través de TuCeL 2966 38-5569

En todos los casos, se deberá:

-Adjuntar una fotografía o escaneo legible del certificado.

-Incluir el número de legajo o el DNI de la persona responsable.

Visited 20 times, 20 visit(s) today