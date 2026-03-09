10 meses en baja, las ventas minoristas pymes que cayeron 5,6% en febrero

Nacionales-, Las ventas en los comercios minoristas pymes volvieron a mostrar señales de debilidad en febrero. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sector registró una caída del 5,6% interanual a precios constantes.

En la comparación mensual, sin embargo, el indicador mostró una leve mejora del 2,6%, impulsada principalmente por el movimiento comercial que generó el inicio del ciclo lectivo y la compra de artículos escolares.

A pesar de ese repunte puntual, el informe advierte que el consumo continúa debilitado. Con los datos de febrero, las ventas minoristas pymes acumulan una retracción del 5,2% en lo que va del año y ya suman diez meses consecutivos de caídas.

La percepción de los comerciantes refleja un escenario todavía frágil. Más de la mitad de los consultados consideró que la situación se mantuvo estable frente a febrero del año pasado, mientras que cerca del 39% afirmó que sus ventas empeoraron.

El relevamiento por rubros mostró que la contracción fue generalizada. Los descensos más pronunciados se registraron en bazar y decoración, perfumería y alimentos y bebidas, mientras que farmacia fue el único sector que logró un leve crecimiento interanual.

En este contexto, el comportamiento de los consumidores continúa siendo cauteloso. Muchos priorizan promociones, descuentos y opciones de financiamiento para concretar compras.

De cara a los próximos meses, desde el sector advierten que la recuperación del consumo dependerá principalmente de una mejora en el poder adquisitivo de los salarios y de una mayor estabilidad en los costos que enfrentan los comercios.

